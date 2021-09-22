В Левокумском округе под колесами легковушки погиб пожилой велосипедист

Инцидент произошел 21 сентября, около 19:00, на автодороге «Кочубей – Нефтекумск - Зеленокумск – Минеральные - Воды» в Левокумском округе.

Там водитель автомобиля Фольксваген Поло сбил велосипедиста, который ехал по проезжей части автодороги в попутном направлении.

В результате происшествия 60-летний велосипедист, житель села Левокумского, от полученных травм скончался. За рулем иномарки был 30-летний житель Нефтекумского городского округа.

За последний год он 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за скорость и непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Также уточняется, был ли заметен велосипед для других участников дорожного движения. По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.