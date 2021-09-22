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Происшествия22 сентября 2021 9:09

В Предгорном районе в столкновении двух автомобилей пострадали 2 человека

В больницу с серьезными травмами доставили 24-летнего водителя и 20-летнюю пассажирку отечественной легковушки
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел 21 сентября, около 15:00, на автодороге «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск». Там водитель автомобиля Лада Приора выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Фольксваген Поло.

В больницу с серьезными травмами доставили 24-летнего водителя и 20-летнюю пассажирку отечественной легковушки. Пострадавший водитель, житель Андроповского района, в момент ДТП был трезв.

Выяснилось, что автомобиль водитель одолжил у знакомого, после чего попал в аварию. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Левокумском округе под колесами легковушки погиб пожилой велосипедист.