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Происшествия22 сентября 2021 9:37

В Ставрополе СКР проводит проверку по факту смерти трех человек при пожаре

Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначены судебные экспертизы
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел 22 сентября, в одной из квартир многоквартирного жилого дома Ставрополя. Там после тушения пожара обнаружили тела двух мужчин и женщины. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

- По данному факту следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю проводит доследственную проверку, - говорится в сообщении.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, назначены судебные экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проведения всех необходимых проверочных действий.