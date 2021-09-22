В Невинномысске девушка перевела незнакомому мужчине 1, 3 млн рублей

27-летней жительнице Невинномысска позвонил мкжчина и представился сотрудником финансовой организации. Он сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит.

Неизвестный мужчина убедил девушку оформить так называемый зеркальный кредит и перевести поступившие деньги на указанный им счет.

Введенная в заблуждение жительница Ставрополья выполнила все указания и перечислила 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Спустя время она поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в отдел внутренних дел.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Сейчас правоохранители ищут злоумышленника.