Клиенты ВТБ удвоили спрос на «семейную ипотеку»

С момента расширения условий «семейной ипотеки» для заемщиков с одним ребенком клиенты ВТБ удвоили спрос на программу. Среднемесячный объем выдач по ней за первое полугодие 2021 года составил 3 млрд рублей, а после 1 июля - уже 6 млрд. Эксперты банка прогнозируют дальнейший рост спроса на программу в четвертом квартале.

Клиенты ВТБ в Ставропольском крае оформили в рамках «семейной ипотеки» 225 кредитов на сумму порядка 500 млн рублей. В целом по стране банк выдал по ней уже около 75 млрд рублей, причем только в этом году - более 10 тысяч кредитов на 37 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки для семей с детьми являются Москва и область (4,4 тысячи кредитов на 25,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (6,7 млрд), Республика Татарстан (3,7 млрд), Новосибирская область (2,7 млрд) и Башкортостан (2,2 млрд).

- По итогам третьего квартала доля «семейной ипотеки» в общих выдачах жилищных кредитов в ВТБ удвоилась и сейчас составляет почти 10%. Мы видим, что за неполные три месяца объем продаж по ней оказался сопоставим с результатами всего первого полугодия. Основные факторы - это расширение условий программы для семей даже с одним ребенком и одновременное сокращение максимальной суммы по ипотеке с господдержкой. По нашим прогнозам, спрос на «семейную ипотеку» в четвертом квартале продолжит дальнейший рост. Традиционно заемщики, в том числе - семьи с детьми, стремятся решить свой жилищный вопрос до конца года, и в нынешних условиях эта программа окажется для них наиболее привлекательной, - комментирует вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

ВТБ первым среди российских банков стал принимать заявки по «семейной ипотеки» после модернизации с 1 июля 2021 г. Ставка по кредиту на покупку или рефинансирование в рамках программы составляет 5%, максимальная сумма кредита - 12 млн рублей в Москве и области и Санкт-Петербурге и Ленобласти, 6 млн - в остальных регионах.

К 2023 г. ВТБ планирует довести объем сделок по ней до 200 млрд рублей. В рамках ипотеки с господдержкой, которая была запущена в апреле 2020 г., ВТБ выдал своим клиентам уже 110 тысяч кредитов на 360 млрд рублей. В прошлом году заемщики оформили по ней почти 200 млрд рублей ипотеки, в этом - около 160 млрд. По мнению аналитиков ВТБ, спрос на программу будет частично компенсирован «семейной ипотекой».

- После корректировки условий госпрограммы интерес заемщиков сместился в сторону «семейной ипотеки». Мы уверены, что при достижении банками установленного лимита по госпрограмме, он будет дополнительно увеличен. Льготная ипотека повышает доступность кредитов для населения, уже доказала свою эффективность и должна быть реализована до фактического окончания ее срока, - добавляет Евгений Дячкин.