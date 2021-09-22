За сутки на Ставрополье полностью прошедших вакцинацию стало на 3487 человек больше

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 207775 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 21 сентября получили 700203 человека. За сутки +2323 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Вторым компонентом в крае привился уже 659046 человек. За последние сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 3487 человек больше.

Остаток вакцины на 22 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 239248 доз, а по второму 140261 дозу.

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 207775 человек, причем за сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 1226 человек.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье за сутки выписали еще 119 пациентов. Общее число тех, кто сумел преодолеть заболевание, – 65813.

К сожалению, зафиксированы и новые летальные исходы. За сутки скончались 23 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших на Ставрополье достигло 2797. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 352 человека. Число зараженных в крае достигло 83032.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Внедрят ген Антихриста и не родишь: какие мифы о вакцинации я услышала перед прививкой и что говорят ученые

Журналист «КП» рассказывает, какими страшилками про коронавирус ее пугали в очереди, как связана потенция и прививка и могут ли с уколом внести чужую частичку (Подробнее)