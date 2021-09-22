Житель Ставрополья ответит за уклонение от призыва на военную службу

В Нефтекумске против 19-летнегопарня возбудили уголовное дело. Он подозревается в уклонении от прохождения военной службы. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, молодой человек дважды получил повестку о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Но в назначенное время без уважительной причины в военный комиссариат не явился. Расследование уголовного дела продолжается.