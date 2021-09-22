Врио Главы Дагестана Сергей Меликов отметил мероприятия «Россети Северный Кавказ» по подготовке республики к ОЗП

Фото: Россети.

Исполняющий обязанности генерального директора «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко в формате видеоконференцсвязи принял участие в работе совещания под руководством врио главы Дагестана Сергея Меликова.

В ходе совместного заседания межведомственной рабочей группы по ТЭК Дагестана и Республиканского штаба по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему осенне-зимнему периоду руководитель региона отметил, что компанией «Россети Северный Кавказ» в зоне деятельности филиала «Дагэнерго» реализуются необходимые мероприятия по подготовке электросетевого хозяйства республики к осенне-зимнему периоду.

Работа проходит на территории 35 районов республики. Планируемые затраты - порядка 891 млн рублей, в том числе укомплектование спецтехникой - 479 млн рублей, техобслуживание и ремонт - 412 млн рублей.

- Уже сегодня, какая бы тяжелая экономическая ситуация у нас не была, мы вместе с коллегами из «Россетей» прикладываем большие усилия в данном направлении. В ноябре подведем итоги подготовки к осенне-зимнему периоду, - заключил врио главы субъекта.