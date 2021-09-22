Минувшим летом жители Ставрополья выбрали для отдыха соседние регионы

Самым популярным зарубежным направлением, что ожидаемо, стала Турция Фото: REUTERS

Главным трендом минувшего туристического сезона стал отдых рядом с домом. Такие выводы сделали эксперты МегаФона, проанализировав активность своих абонентов в международном и внутреннем роуминге. Наши земляки за это лето посетили все регионы и крупные города России, а также 110 стран.

Летом жители региона активно открывали для себя красоты соседних регионов, поддерживая общероссийские тренды на краткосрочные поездки внутри страны и самостоятельный туризм. Самым популярным направлением стал Кранодарский край. В топ-5 также вошли Ростовская область, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Чечня. Всего в путешествиях по России ставропольские абоненты израсходовали 2 320 Тб интернета, что равняется памяти 2 812 игровых приставок Sony Playstation 5.

Фото: megafon.ru

Самым популярным зарубежным направлением, что ожидаемо, стала Турция. В число наиболее посещаемых стран также вошли Абхазия, Кипр, Греция и Армения. Всего ставропольские абоненты МегаФона посетили 110 стран. В том числе отметились в таких экзотических местах, как Сейшельские острова, Папуа Новая Гвинея, Индонезия и Эфиопия.

За время летних путешествий ставропольцы проговорили по телефону 66,5 миллионов минут, что равняется 126 годам и 7 месяцам беспрерывного общения. А интернет-трафик туристы расходовали, в основном на онлайн-развлечения: игровые сервисы, просмотр и загрузку видео в Youtube, общение в социальных сетях и мессенджерах.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. МегаФон объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.