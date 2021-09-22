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Общество22 сентября 2021 13:10

На Ставрополье к 22 сентября выявили районы, где больше всех заболевших коронавирусом

Число зараженных в регионе достигло 83032
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 352 жителей региона. Число зараженных достигло 83032. За вчерашний день от коронавируса скончались 23 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

На сегодняшний день по числу зараженных в крае лидирует Ставрополь. В краевом центре за сутки диагноз подтвердился у 67 человек.

В Буденновском районе заболело 36 жителей, в Георгиевском округе – 33, в Минераловодском – 28. В Апанасенковском районе диагноз выявили у 19 человек.

В Ипатовском округе за сутки заболело 18 жителей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

В Андроповском, Нефтекумском, Туркменском округах, а также в Железноводске и в городе Леромонтов за вчерашний день не выявили ни одного случая заболевания.