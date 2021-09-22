Число вакцинированных от коронавируса на Ставрополье превысило 700 тыс. человек

Прививку от коронавируса в Ставропольском крае сделали 700 203 тысячи человек, из них около 208 тыс. – люди в возрасте старше 60 лет. Вторым компонентом вакцинировались около 660 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

В последнее время медики края отмечают снижение активности жителей края в вопросе иммунизации от COVID-19. Ежедневно на пункты вакцинации приходят порядка 2,5 тыс. человек за первой прививкой и около 3,5 тыс. – за второй.

Вместе с тем для достижения коллективного иммунитета необходимо чтобы привились не менее 80% взрослого населения - для края это более 1,7 млн человек.

На сегодня в крае развернуты 145 стационарных прививочных пунктов и 134 передвижных. Пункты вакцинации открыты в торговых центрах, на рынках, в вузах.

Выездные бригады прививают людей в отдаленных территориях, на предприятиях и в организациях, в период выборов жители края имели возможность привиться от коронавируса возле избирательных участков.

Все стационарные пункты вакцинации работают до 21 часа, 10 из них перешли на круглосуточный режим работы.

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