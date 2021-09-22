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Общество22 сентября 2021 14:44

На Ставрополье регоператор заплатит 650 тысяч рублей штрафа за злоупотребление положением

А также компанию обязали перезаключить договор с клиентом
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба управления ФАС по Ставрополью

Фото: пресс-служба управления ФАС по Ставрополью

Регионального оператора по вывозу мусора «Эко-Сити» оштрафовали за навязывание стоимости услуг.

Так, в краевое управление ФАС России поступила жалоба. Она была связана с отказом компании перейти на коммерческий учет твердых коммунальных отходов, который бы основывался на фактическом потреблении. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФАС России.

По данным ведомства, члены комиссии рассмотрели жалобу. Специалисты признали компанию нарушителем ФЗ «О защите конкуренции».

В итоге регоператор обязан выплатить штраф в размере 650 тысяч рублей.