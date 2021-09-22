Из Ставрополя на военные учения отправилась первая команда мобилизационного резерва

В рамках российского проекта «БАРС» - боевой армейский резерв страны, Министерство обороны РФ заключает контракты с гражданами на пребывание в мобилизационном людском резерве.

Таким образом, Вооруженные силы РФ доукомплектовываются мотивированными и профессионально подготовленными специалистами.

При этом у резервистов остается возможность совмещать военную подготовку с основной гражданской работой. В период сборов государство компенсирует работодателям размер среднего заработка добровольца. Также отметим, что гражданам, заключившим контракт, положены денежные выплаты.

Всего от Ставрополя подали заявки около 300 добровольцев. И уже сегодня команда из 16 человек, в том числе 9 офицеров, отправилась на трехдневные военные сборы. Контракт заключается на 3 года.

По вопросам заключения контракта необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства.