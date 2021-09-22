Шесть ставропольских предприятий стали победителями Всероссийского конкурса «Торговля России»

От Ставрополья в конкурсе участвовали 29 предприятий. Из них победителями в номинации «Лучший нестационарный торговый объект» победил сувенирный магазин «Пятигорская бронза. Золотая антилопа» (ИП И.Н. Курасова, Пятигорск); в номинации «Лучшая ярмарка» - «Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня» (комитет экономического развития и торговли администрации Ставрополя); в номинации «Лучший розничный рынок» - универсальный рынок «Базар» (ООО «Нанотех», Ставрополь).

Лидировало в номинации «Лучший магазин» - «МАКИ» (ИП Н.Р. Исмаилов, Кисловодск); в номинация «Лучший объект фаст-фуда» - Echte Doner (ИП З.Ю. Паштов, Ставрополь); в номинации «Лучшая фирменная сеть местного производителя» - «Вина Прасковеи-2» (АО «Прасковейское», Ставропольский край).

Награждение победителей пройдет 8 октября в торжественной обстановке в рамках Международного форума электронной коммерции и ритейла Ecomference Rupost Retail Week в Сколково.