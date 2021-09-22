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Происшествия22 сентября 2021 17:24

В Ставрополе мужчина обвиняется в публичном оправдании терроризма

Против него возбудили уголовное дело
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Против 36-летнего жителя Ставрополя возбудили уголовное дело. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с марта 2016 года по февраль 2018 года придерживаясь радикально-экстремистских взглядов, этот мужчина размещал на своей странице в одной из соцсетей информацию, оправдывающую осуществление террористической деятельности.

Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.