Более 3 тыс. ставропольских медиков получили в этом году страховые выплаты за работу с больными COVID-19

По данным регионального отделения Фонда социального страхования РФ, единовременные страховые выплаты медработникам, которые, оказывая помощь больным с COVID-19, заразились сами, в этом году составили 207 млн рублей.

Всего с прошлого года их получили 4,5 тыс. человек на сумму 309 млн рублей.

Напомним, что право на дополнительные страховые гарантии медработникам установлено Указом президента РФ от 8 мая 2020 года.

Претендовать на компенсацию вправе врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи, имеющие подтвержденный диагноз COVID-19 в результате профессиональных контактов с больными.

Если медик заболел ковидом при исполнении им трудовых обязанностей, он получит единовременную выплату в размере 68,8 тыс. рублей.

Если инфицирование привело к инвалидности, выплата составит около 2,1 млн рублей (инвалиду I группы), 1,4 млн рублей (инвалиду II группы), 688,1 тыс. рублей (инвалиду III группы).

В случае смерти медработника в результате инфицирования коронавирусом его родственники получат около 2,8 млн рублей.

Решение о назначении выплат принимает специальная комиссия, созданная работодателем. Средства перечисляет Фонд социального страхования РФ. Всего по стране в 2021 году на страховые выплаты медработникам уже было направлено около 12,5 млрд рублей.

Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 3 млрд рублей на страховые выплаты медицинским работникам, заразившимся коронавирусом.

Ранее Правительство РФ продлило до 1 марта 2022 года упрощенный порядок назначения инвалидности и оформления справок для граждан, пострадавших на производстве.