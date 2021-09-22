В больнице Буденновска после дезинсекции пациентов кошмарят тараканы

В хирургическом отделении Краевого центра специализированных видов медицинской помощи в Буденновске пациенты пожаловались на тараканов и плохую еду. Сообщение с негативными отзывами появилось в соцсети без указания больницы.

О том, что видео с насекомыми в палате снято в Буденновске, «КП - Ставрополь» прокомментировали в Минздраве региона. Отметив, что, по словам главного врача, тараканы заполонили больницу после дезинсекции. Руководитель Центра в Буденновске утверждает, что именно поэтому насекомые не реагируют на свет и повылезали из своих убежищ.

- Обработка в медучреждении проводится ежемесячно. Но руководством больницы принято решение провести дополнительную внеплановую обработку от насекомых всех зданий и помещений на этой неделе, - приводит министерство слова главврача Рустама Есенакаева. Кроме того, обещают следить за тем, чтобы больные не ели в палатах, провоцируя тараканов.