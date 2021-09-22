На Ставрополье в ДТП попал ребенок, неожиданно выбежавший на дорогу перед автомобилем

Трагедия произошла 22 сентября, около 12:00, в поселке Ленинский Минераловодского городского округа. Водитель автомобиля Митсубиши Лансерсбил ребенка, который, по словам водителя, выскочил на проезжую часть. Наезд произошел вне пешеходного перехода, в частном секторе.

С тяжелыми травмами 9-летнего школьника доставили в реанимационное отделение пятигорской городской больницы. сейчас за его жизнь борются врачи. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За рулем машины был 43-летний местный житель, который злостным нарушителем ПДД не является. Известно, что в момент ДТП он был трезв. По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.