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Происшествия22 сентября 2021 19:45

В Дагестане задержали хозяина гостиницы, в которой сгорел 18-летний чемпион по борьбе

Трагедия произошла 21 сентября и унесла две жизни
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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В Дагестане после гибели двух мужчин в пожаре продолжается расследование уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Пожар с двумя погибшими в Дагестане

Трагедия произошла в 4 часа 21 сентября в гостинице Хасавюрта, на углу улиц Датуева и Грозненская города. В числе погибших оказался 18-летний воспитанник махачкалинской спортивно-адаптивной школы и неоднократный победитель первенства России по вольной борьбе Мухтар Салманов. Еще шесть человек с ожогами и травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Как рассказали "КП-.Ставрополь" в пресс-службе следственного комитета республики, задержан 47–летний владелец гостиницы.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.