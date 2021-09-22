В Дагестане задержали хозяина гостиницы, в которой сгорел 18-летний чемпион по борьбе

В Дагестане после гибели двух мужчин в пожаре продолжается расследование уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Трагедия произошла в 4 часа 21 сентября в гостинице Хасавюрта, на углу улиц Датуева и Грозненская города. В числе погибших оказался 18-летний воспитанник махачкалинской спортивно-адаптивной школы и неоднократный победитель первенства России по вольной борьбе Мухтар Салманов. Еще шесть человек с ожогами и травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Как рассказали "КП-.Ставрополь" в пресс-службе следственного комитета республики, задержан 47–летний владелец гостиницы.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.