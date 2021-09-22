«Динамо» Москва разгромило «Динамо» Ставрополь со счетом 6:0

В Ставрополе 22 сентября в 18:00 часов начался матч группового этапа БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» Ставрополь — «Динамо» Москва.

Команды представляли группу 11, где еще выступает «Оренбург». В первом матче ставропольское «Динамо» уступило «Оренбургу» со счетом 0:3. Игра столичного «Динамо» с оренбуржцами запланирована на 27 октября.

В среду, 22 сентября, матч завершился со счетом 0:6. «Динамо» Москва разгромило команду из Ставрополя. На 11-й минуте гол забил Дмитрий Скопинцев

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На 15-минуте - Денис Макаров. Потом еще четыре мяча завели в ворота «Динамо» Ставрополь Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев и Слай.

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