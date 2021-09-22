Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Железноводске выросло до 16

Авария в Железноводске с участием маршрутного такси и легкового автомобиля произошла вечером 22 сентября. Ранее сообщалось о 8 пострадавших и двух погибших.

Как сообщил глава города Евгений Моисеев на своей странице в Instagram, число травмированных людей выросло до 16. В их числе 16-летняя девочка. Личности погибших не называют.

- 14 человек госпитализированы, 8 - в нашей больнице, 6 - направлены в Пятигорскую больницу, - рассказал мэр курортного города.

ДТП произошло во время дождя, что могло повлиять на сцепление транспортных средств с дорогой. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Как ранее писала "КП-Ставрополь", по предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там произошло серьезное столкновение с пассажирским микроавтобусом, в котором находились люди.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.