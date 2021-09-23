На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 355 человек. Число зараженных в крае достигло 83387. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

За сутки из-под меднаблюдения выписали 135 человек. Всего выздоровевших уже 65,9 тысячи.

Однако до сих пор продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом. За вчерашний день скончался 21 человек. Глава региона выразил соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших на Ставрополье достигло 2818.

- С каждым днем растут показатели иммунизации от COVID-19. Почти 2,9 тысячи человек сделали прививку первым компонентом за вчерашний день. Это еще один шаг к достижению коллективного иммунитета. Всего же сделали прививку 703 057 наших земляков. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.