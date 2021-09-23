Погибшими в ДТП с маршруткой в Железноводске оказались два 24-летних парня

Инцидент произошел 22 сентября, около 19:00, на улице Ленина в Железноводске. Там водитель Тойота Королла не учел погодные условия, возможную скользкость дороги, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автомобилем Луидор.

24-летние водитель и пассажир, местные жители, от полученных травм скончались до приезда скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

7 пассажиров маршрутки доставлены в больницу. Среди них 6 женщин и 1 мужчина. У большинства диагностированы переломы ключиц, голени, челюсти, конечностей, компрессионные переломы позвоночника, множественные травмы головы.

Остальным участникам происшествия оказали разовую медпомощь. 36-летний водитель маршрутки, житель Минеральных Вод.

Известно, что в момент ДТП мужчина был трезв. У погибшего водителя иномарки произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

Выяснилось, что на Королле были установлены шины, не соответствующие конструкции транспортного средства, а также шторки, ограничивающие видимость водителя.

Кроме того, погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. По факту происшествия проводится проверка.