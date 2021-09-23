В 2022 году в Ставрополе отремонтируют 7 участков дорог

В 2022 году отремонтируют 7 участков городских дорог. Это около 6,7 км. Работу будут проходить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Реконструкция коснется и улицы Ленина: от проспекта Кулакова до улицы Л. Толстого. Этот отрезок магистрали отремонтируют, разбив на три участка: проспект Кулакова – улица Пржевальского – улица Доваторцев – улица Л.Толстого. Для поворота направо на улицу Л.Толстого с улицы Ленина дорожники планируют сделать переходно-скоростную полосу.

Масштабные работы проведут в переулке Баумана от улицы Горной до моста в районе улицы Полевой, переулке Пражский. Улично-дорожную сеть обновят также на улице Дзержинского от улицы К. Хетагурова до Войтика, улице Кавалерийская.

В этом году отремонтируют около 15 километров автомобильных дорог на 12 участках. Новая дорожная инфраструктура уже радует удобством на улицах Комсомольская, Добролюбова, Гризодубовой,Трунова, Серова, Биологическая, Старомарьевское шоссе, в переулке Каховского. Здесь готовы и дороги, и тротуарные связи. Почти завершили ремонт улицы Объездной, Орджоникидзе и проезда Янтарный.