В Советском округе возобновили работу дополнительные передвижные пункты вакцинации от COVID-19

Фото: администрация Советского округа

В Советском округе после небольшого перерыва в общественных местах возобновили работу дополнительные передвижные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитике аппарата правительства Ставрополья.

Еженедельно по вторникам медики принимают всех желающих на прививки от коронавируса в помещении МФЦ, в среду ждут в микрорайонах многоквартирных домов, по четвергам ведется работа с сотрудниками предприятий.

Также выездная бригада медиков делает прививки на дому - для этого необходимо обратиться в регистратуру районной больницы. День выезда согласовывают с жителями заранее.

Сделать прививку может любой желающий после консультации и осмотра терапевта. Жителям округа доступны препараты «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «Спутник-лайт», «Эпиваккорона» и «Ковивак».

На сегодняшний день в Советском округе провакцинировано более 11,5 тыс. человек, из них практически половина с помощью передвижных пунктов вакцинации.

Всего в Ставропольском крае развернуты 145 стационарных прививочных пунктов и 134 передвижных. Прививку от коронавируса сделали более 703 тыс. человек, из них 662 тыс. завершили вакцинацию.