В Минеральных Водах адвокат подозревается в мошенничестве на сумму более 13 млн рублей

Адвокат Северо-Кавказской коллегии адвокатов и его понедельник в Минеральных Водах подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с мая 2017 года по июнь 2018 года подозреваемые обманным путем похитили у двух жителей Минераловодского городского округа более 13 миллионов рублей:

- Под предлогом приобретения по заниженной стоимости арестованных судебными приставами квартир на государственных торгах, - говорится в сообщении.

Полученные деньги адвокат и его подельник потратили на свои нужны.

Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.Расследование уголовного дела продолжается.