На Ставрополье за сутки прививку от COVID-19 сделали еще 3278 человек

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 22 сентября получили 703057 человек. За сутки еще 32854 человека. Вторым компонентом в нашем крае привились уже 662324 человека. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 3278 человек больше. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Остаток вакцины на 23 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 233871 дозу, а по второму 133496 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину в нашем крае составляет 208895 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 1120 человек.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 355 человек.

Число зараженных в крае достигло 83387. За сутки из-под меднаблюдения выписали 135 человек. Всего выздоровевших уже 65,9 тысячи.