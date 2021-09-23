В ангаре села Татарка обнаружили полтора миллиона поддельных акцизных марок

Двое индивидуальных предпринимателей из Ставрополя, которые занимались розничной торговлей табаком в специализированных магазинах, вступили в предварительный сговор с подельниками.

Они оклеивали готовые табачные изделия поддельными федеральными специальными марками, которые по своей форме, размеру и цвету имели внешнее сходство с оригинальными. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.

Так, в ангаре, расположенном в селе Татарка, оперативники обнаружили более трех тонн табачного сырья, около 200 тысяч единиц готовой продукции и более 1,5 миллионов специальных (акцизных) марок с признаками подделки, образцы которых были изъяты и направлены на экспертизу.

- Согласно заключению эксперта изъятое не соответствует требованиям производства Гознак, - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что готовую оклеенную продукцию мужчины хранили в складских помещениях в селе Татарка и Ставрополя для дальнейшего сбыта.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье: «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование».