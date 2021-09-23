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Происшествия23 сентября 2021 12:31

В Минздраве сообщили о самочувствии 14 пострадавших в ДТП в Железноводске

В аварии скончались два 24-летних парня
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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После страшного ДТП в Железноводске в больницы доставили 16 человек. Всем пациентам провели необходимый комплекс диагностических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Двух пострадавших после осмотра врачей отправили на амбулаторное лечение. У остальных диагностированы различные травмы средней степени тяжести.

10 человек сейчас проходят лечение в городской больнице Железноводска. Еще 4 - в городской больнице Пятигорска.

- Пострадавшим оказывается в полном объеме вся необходимая медицинская помощь врачами высокой квалификации, - прокомментировали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что погибшими в ДТП с маршруткой в Железноводске оказались два 24-летних парня.

Кроме того, погибший неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима. По факту происшествия проводится проверка.

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