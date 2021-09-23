К 12.00 восстановлено энергоснабжение почти 80% оставшихся без света из-за непогоды потребителей Дагестана

95 специалистов филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» в составе 65 бригад продолжают устранять на энергообъектах технологические нарушения, вызванные ухудшением погоды в Дагестане.

К 12.00 энергетикам удалось вернуть энергоснабжение почти 80 % потребителей, которые ранее остались без света из-за стихии. Мобилизовано 73 единицы спецтехники. Основные восстановительные работы планируется завершить к 15.00.

Напомним, что из-за дождя и порывистого ветра до 25 м/с сегодня с утра в Сергокалинском, Хунзахском, Шамильском, Каякентском, Левашинском, Тляратинском, Кумторкалинском и Карабудахкентском районах Дагестана фиксируются локальные нарушения энергоснабжения по сети 6-10 кВ. На объектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения не зафиксированы.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.