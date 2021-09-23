Ставрополец защитил честь сына, забив до смерти обидчика бетонным блоком

41-летний житель станицы Боргустанской Предгорного района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 мая 2021 года. Двое мужчин поругались. Один из них оскорбил сына обвиняемого.

Эти слова разозлили мужчину, он схватил кусок бетонного блока и несколько раз ударил им потерпевшего по голове.

От полученных травм 63-летний мужчина скончался в реанимации. Следователи собирают необходимые доказательства.