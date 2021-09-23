Число погибших при пожаре в дагестанской гостинице увеличилось до трех

Число погибших при пожаре в гостинице дагестанского города Хасавюрт увеличилось до трех. Как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», в больнице 23 сентября скончался мужчина, получивший стопроцентные ожоги тела.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что 21 сентября в дагестанском городе Хасавюрт загорелась двухэтажная гостиница с мансардой. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших мужчин.

Как оказалось, одним из погибших в этом пожаре был спортсмен Федерации спорта глухих Республики Дагестан, воспитанник махачкалинской спортивно-адаптивной школы, неоднократный победитель первенства России по вольной борьбе Салманов Мухтар Рафикович.

В пресс-службе Минспорта республики сообщили, что Мухтару было 18 лет.

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