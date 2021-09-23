В голосовании поучаствовали почти 1 миллион 270 тысяч ставропольцев

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с председателем избирательной комиссии Ставрополья Сергеем Тарасовым. Темой стали прошедшие накануне выборы депутатов Госдумы РФ, Ставропольской краевой Думы, а также представительных органов местного самоуправления в 7 муниципальных образованиях.

Глава региона поблагодарил членов избирательных комиссий, кандидатов в депутаты и наблюдателей за организацию избирательного процесса и отлаженную работу непосредственно в дни выборов.

Как сообщил председатель крайизбиркома, в голосовании приняли участие почти 1 миллион 270 тысяч ставропольцев, что составляет более 67% от общего количества избирателей.

- Это хороший уровень, который говорит о том, что жители нашего края по-прежнему политически активны и хотят принимать участие в формировании будущего – своего собственного и всего Ставрополья. Благодарю всех, кто участвовал в организации выборов, наблюдал за их проведением, пришел на участки, чтобы отдать свой голос, – сказал Владимир Владимиров.

Как отметил Сергей Тарасов, в дни голосования на участках был реализован широкий спектр мер эпидемиологической безопасности. Так, 9 из 14 тысяч членов территориальных избирательных комиссий прошли вакцинацию против коронавируса. Остальные были протестированы на коронавирус. Избирательные участки были в полной мере обеспечены средствами защиты.

Также выполнены требования для соблюдения законности в ходе голосования. Каждый участок был оборудован системами видеонаблюдения или видеофиксации, действовал центр общественного видеонаблюдения.

В дни голосования непосредственно на местах работали более 11 тысяч наблюдателей – в среднем, по 8-10 человек на один избирательный участок.

В целом от наблюдателей в крайизбирком поступило более 100 обращений. По каждому из них крайизбиркомом проводится анализ и принимаются меры – вплоть до аннулирования результатов голосования. Такое решение принято в отношении одного избирательного участка в Ставрополе.

Также по итогам проанализированных обращений крайизбирком в следующем электоральном цикле усовершенствует систему обучения наблюдателей и сотрудников избирательных комиссий на местах.