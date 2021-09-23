В Железноводске появится курортная стела в форме кружки-бюветницы

В Железноводске проведут благоустройство участка, который разделяет город на две части. Об этом сообщил глава курорта на своей странице в Инстаграм.

Железноводск поделен на две зоны, она из которых является жилой, а вторая предназначена для туристов. Этот участок находится на улице Чапаева, инвесторы хотят провести здесь благоустройство.

— На кругу сделают курортную стелу в форме городского бренда — кружки бюветницы. Она символизирует питьевой курорт, — уточнил градоначальник Евгений Моисеев.

Там же впервые за 30 лет проведут ремонт декоративных павильонов с воссозданием исторического облика павильонов кафе. Приведут в порядок и находящуюся рядом территорию.

Ранее «КП-Ставрополь писала», что в Железноводске в 2022 году благоустроят Аллею любви - Каскадный сквер у Западного питьевого бювета. Для озеленения сквера специалисты используют лаванду различных цветов.