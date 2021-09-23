«Россети Северный Кавказ» к 15.30 восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение потребителей Дагестана по сети 6-10 кВ

Фото: Россети.

195 специалистов филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» к 15.30 восстановили энергоснабжение потребителей Дагестана, оставшихся без электроэнергии из-за ухудшения погоды.

В настоящее время бригады «Дагэнерго» продолжают отрабатывать точечные заявки в потребительской сети 0,4 кВ. Энергетики в особом режиме работы продолжают контроль состояния энергообъектов. Специалисты готовы реагировать на возникновение нештатных ситуаций, спровоцированных непогодой.

По прогнозам, неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся до конца недели. Как сообщалось ранее, из-за дождя, грозы и порывистого ветра до 25 м/с сегодня с утра в Сергокалинском, Хунзахском, Шамильском, Каякентском, Левашинском, Тляратинском, Кумторкалинском и Карабудахкентском районах Дагестана отмечались локальные нарушения энергоснабжения. На объектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения не зафиксированы.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.