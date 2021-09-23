«Сигнал»: ко Дню машиностроителя готов

Фото: Ставропольский завод "Сигнал".

Ко Дню машиностроителя, который в России ежегодно отмечают профильные предприятия, Ставропольский радиозавод «Сигнал» (входит в составе АО КРЭТ в ГК «Ростех») подготовился основательно. И на деле продемонстрировал свою причастность к Союзу машиностроителей России.

По итогам 2020 года выручка Ставропольского радиозавода «Сигнал» по сравнению с 2019 годом выросла на 82%. В 2021 году темпы завод не сбавляет - уже по результатам первого полугодия можно сказать, что бюджет 2021 г. будет перевыполнен по всем ключевым показателям. И этот результат командной работы - свидетельство стабильности и успешности предприятия.

Хорошо известно, что специализирующийся на выпуске средств радиоэлектронной борьбы завод «Сигнал» сегодня активно задействован в выпуске современных специзделий для нужд Министерства обороны. Однако у предприятия есть немалые достижения и в выпуске продукции гражданского назначения.

В рамках программы по импортозамещению «Сигнал» по заказу Каспийского трубопроводного консорциума приступил к производству новых, не имеющих аналогов, станций катодной защиты. Их КПД достигает 98%. При этом по стоимости новая разработка дешевле подобной зарубежной продукции практически в пять раз. Данное оборудование «Сигнал» демонстрировал на днях на Международном нефтегазовом форуме в Тюмени.

Как рассказал генеральный директор ПАО «Сигнал» Андрей Кочерга, в 2021 году предприятием заключен крупный контракт на выпуск новейших инновационных статических приборов учета электроэнергии. В результате на предприятии, наряду с ростом объёмов производства, выросло и число рабочих мест.

Действующие контракты позволяют заводу в рамках программы импортозамещения увеличить в 2021 году объемы выпуска гражданской продукции более чем в два раза.