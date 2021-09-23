В Ставрополе вручили именные стипендии лучшим представителям учащейся молодежи

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе провели ежегодную торжественную церемонияю вручения именных стипендий администрации города лучшим представителям учащейся молодежи краевого центра.

В 2021 году именные стипендии получили 44 номинанта. Все они успели отличиться и внести свою лепту в копилку достижений Ставрополя.

Это отличники учебы, спортсмены, активисты, настоящие патриоты нашей страны, победители и призеры различных конкурсов исполнительского мастерства. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.