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Общество23 сентября 2021 17:50

В Ставрополе вручили именные стипендии лучшим представителям учащейся молодежи

В 2021 году именные стипендии получили 44 номинанта
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе провели ежегодную торжественную церемонияю вручения именных стипендий администрации города лучшим представителям учащейся молодежи краевого центра.

В 2021 году именные стипендии получили 44 номинанта. Все они успели отличиться и внести свою лепту в копилку достижений Ставрополя.

Это отличники учебы, спортсмены, активисты, настоящие патриоты нашей страны, победители и призеры различных конкурсов исполнительского мастерства. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.