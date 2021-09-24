На Ставрополье стартовала прививочная кампания против гриппа

На Ставрополье стартовая прививочная кампания против гриппа. 680 тысяч доз вакцины доставлены в медучреждения по всей территории края. Будут и новые партии.

Прививка бесплатна, можно записаться на нее по месту жительства.

- Эта осень проходит на Ставрополье непривычно холодно. А значит - сезон гриппа и ОРВИ намного ближе, чем мы привыкли думать. Грипп в принципе очень небезопасное заболевание. А «соседство» с COVID-19 значительно увеличивает исходящие от него риски. Чтобы защититься, мы ежегодно проводим в крае прививочную кампанию против гриппа, - прокомментировал губернатор Ставрополья.

Более 109 тысяч человек на Ставрополье уже прошли эту иммунизацию.

- Вчера присоединился к их числу. Прививаюсь каждый год – гриппом уже много лет не болею. Поэтому уверен в защищенности своего здоровья и своих близких. Чего и всем желаю. Будьте здоровы! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Тем временем за сутки на Ставрополье от коронавируса скончались 25 человек.