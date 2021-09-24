В Ставрополе 25 и 26 сентября ярмарка выходного дня пройдет на двух площадках

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В ближайшие выходные 25 и 26 сентября ярмарка выходного дня пройдет сразу на двух площадках: пл. имени генерала Ермолова, 2 и ул. Васильева, 35/1 Ставрополя.

Горожанам предложат качественные и доступные в ценовом отношении продукты питания от краевых и городских товаропроизводителей.

Ярмарки будут работать с 08:00 до 16:00.Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Буквально с полей на прилавках появятся дары золотой осени – разнообразные овощи и фрукты. Также покупателям предложат свежую мясную и молочную продукции.