Ставропольский край установил антирекорд погибших за сутки от коронавируса. Так, за вчерашний день жертвами болезни стали 25 человек. Об этом сообщил губернатор региона на своей странице в Инстаграм.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 2843.

За вчерашний день также диагноз подтвердился у 353 жителей края. За весь период пандемии выздоровело – 66065 человек. А заразилось – 83740.

- Уберечься от вируса помогут вакцинация и меры профилактики. Всего в крае прививку против COVID-19 сделали почти 705 тысяч человек. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

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