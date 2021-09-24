Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 10:52

Ставропольский край установил антирекорд погибших за сутки от коронавируса

За вчерашний день скончались 25 пациентов
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

Ставропольский край установил антирекорд погибших за сутки от коронавируса. Так, за вчерашний день жертвами болезни стали 25 человек. Об этом сообщил губернатор региона на своей странице в Инстаграм.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 2843.

За вчерашний день также диагноз подтвердился у 353 жителей края. За весь период пандемии выздоровело – 66065 человек. А заразилось – 83740.

- Уберечься от вируса помогут вакцинация и меры профилактики. Всего в крае прививку против COVID-19 сделали почти 705 тысяч человек. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Внедрят ген Антихриста и не родишь: какие мифы о вакцинации я услышала перед прививкой и что говорят ученые

Журналист «КП» рассказывает, какими страшилками про коронавирус ее пугали в очереди, как связана потенция и прививка и могут ли с уколом внести чужую частичку (Подробнее)