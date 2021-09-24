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Общество24 сентября 2021 13:01

В больницах Ставрополья развернуто 3129 коек для больных с коронавирусом

Наш край установил антирекорд погибших за сутки от коронавируса. Так, за вчерашний день жертвами болезни стали 25 человек
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Сейчас в медучреждениях Ставрополья развернуто 3129 специализированных коек для больных с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм.

- Нагрузка на них постепенно растет, свободными остаются 14% мест. При необходимости коечный фонд готовы увеличить. Чтобы не заболеть, не довести дело до больницы, лучше всего пройти вакцинацию от COVID-19. Это выбор тех, кто ответственно относится к своему здоровью и своих близких. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Напомним, Ставропольский край установил антирекорд погибших за сутки от коронавируса. Так, за вчерашний день жертвами болезни стали 25 человек.

За сутки также диагноз подтвердился у 353 жителей края. За весь период пандемии выздоровело – 66065 человек. А заразилось – 83740.