В больницах Ставрополья развернуто 3129 коек для больных с коронавирусом

Сейчас в медучреждениях Ставрополья развернуто 3129 специализированных коек для больных с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм.

- Нагрузка на них постепенно растет, свободными остаются 14% мест. При необходимости коечный фонд готовы увеличить. Чтобы не заболеть, не довести дело до больницы, лучше всего пройти вакцинацию от COVID-19. Это выбор тех, кто ответственно относится к своему здоровью и своих близких. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Напомним, Ставропольский край установил антирекорд погибших за сутки от коронавируса. Так, за вчерашний день жертвами болезни стали 25 человек.

За сутки также диагноз подтвердился у 353 жителей края. За весь период пандемии выздоровело – 66065 человек. А заразилось – 83740.