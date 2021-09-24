Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 13:12

Все больницы Ставрополья готовы к отопительному сезону

На эти цели направлено 75 млн рублей
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Все медицинские учреждения Ставрополья завершили подготовительные работы к отопительному периоду. На эти цели направили 75 млн рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения края Владимир Колесников на брифинге в региональном правительстве.

Ежегодно к зиме в каждом медучреждении готовятся тепловые и газовые сети, где необходимо, проводится ремонт или замена коммуникаций.

- На сегодняшний день организации здравоохранения края получили паспорта готовности к отопительному сезону, - подытожил Владимир Колесников.