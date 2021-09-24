Ставропольский филиал «Россети Северный Кавказ» отмечает 85-летие

Фото: Россети.

Одна из старейших энергосистем России - Ставропольская - отмечает 85-летие. Бесперебойную работу электросетевого комплекса края обеспечивает филиал «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго».

Свое начало предприятие берет с "первенца" плана ГОЭЛРО на Северном Кавказе - Баксанской ГЭС. Ее первый гидроагрегат дал электрический ток 20 сентября 1936 года. Хоть исторически эта дата и считается началом образования Ставропольской энергосистемы, зарождение отрасли в регионе произошло намного раньше.

Более сотни лет назад Ставрополье навсегда вошло не только в историю страны, но и в мировую. Столица СКФО стала центром развития электроэнергетики в дореволюционный период, здесь был запущен первый в России электрический трамвай, а на территории Кавказских Минеральных Вод впервые в мире была реализована смелая техническая идея: синхронная работа двух разноименных объектов - гидроэлектростанции «Белый уголь» и Пятигорской тепловой электростанции. Была на деле доказана возможность параллельной работы объектов, находящихся на значительном удалении друг от друга.

Успех кавказских энергетиков побудил частные фирмы, в руках которых находилось все электроснабжение России, заняться сооружением электропередаточных установок и в других местах страны, в первую очередь, в районах Петербурга и Москвы.

Сегодня легендарная ГЭС «Белый уголь», которая находится на балансе компании - объект культурного наследия. Ежегодно сотни гостей и жителей приезжают сюда, чтобы пропитаться исторической атмосферой знакового события. Славное дело великих инженеров-электротехников - Шателена и Графтио - было продолжено и в самый суровый для нашей страны - военный период.

Во время Великой Отечественной войны энергетики компании не только внесли неоценимый вклад в общую победу над фашизмом, но и проявили себя настоящими героями, восстанавливая полуразрушенные объекты, которые ни дня не работали на врага. Во время оккупации энергетики блокировали работу электростанций, чтобы гитлеровцы не могли использовать электроэнергию. В честь множественных подвигов наших коллег именем ветерана ставропольской энергосистемы Ивана Яковлевича Обрященко назван высокотехнологичный энергообъект в селе Покойном Буденновского района.

В наш век научно-технический прогресс неумолимо движется вперед. Электросетевой комплекс Ставрополья динамично растет и развивается - строятся новые современные объекты, реконструируются и модернизируются действующие, внедряется высокотехнологичное оборудование.

Сегодня «Ставропольэнерго» - это самый крупный филиал компании «Россети Северный Кавказ». Производственный потенциал предприятия - свыше 19,8 тыс. ЛЭП общей протяженностью более 53,7 тыс. км и 345 подстанций 35-110 кВ общей мощностью 5048 МВА. В зоне ответственности находятся 26 районов края (более 2,7 млн жителей, 1400 социально значимых объектов).

Но самый ценный и главный фактор успешной работы «Ставропольэнерго» - высокопрофессиональный персонал, который в любое время суток и при любой погоде со знанием дела трудится во благо жителей Ставрополья. Впереди у ставропольских специалистов самый ответственный период - осенне-зимний максимум нагрузок, подготовка к которому вступила в завершающую стадию. К наступающим холодам ставропольские энергетики, по традиции, готовятся основательно и ответственно и делают все от них зависящее, чтобы энергоснабжение земляков осуществлялось надежно и бесперебойно еще не один десяток лет.