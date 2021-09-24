Минздрав заявил о начале четвертой волны коронавируса на Ставрополье

Сейчас в медучреждениях Ставрополья развернуто 3129 специализированных коек для больных с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье началась четвертая волны пандемии коронавируса. Об этом рассказал во время брифинга глава краевого министерства Владимир Колесников. Он также заявил, что вирус стал агрессивнее.

- Мы, фактически сейчас не выходя из третьей волны, уходим в четвертую волну коронавирусной инфекции, – сообщил краевой министр.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что Ставропольский край установил антирекорд погибших за сутки от коронавируса. За вчерашний день скончались еще 25 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

- Уберечься от вируса помогут вакцинация и меры профилактики. Всего в крае прививку против COVID-19 сделали почти 705 тысяч человек. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Сейчас в медучреждениях Ставрополья развернуто 3129 специализированных коек для больных с коронавирусом.