В Ставрополе в 2022 году с пяти маршрутов уберут микроавтобусы

Весной 2022 года в краевой столице планируют убрать микроавтобусы с 5-ти маршрутов. Это те маршруты, по которым проходят наиболее заметные потоки пассажиров. Номера маршрутов: № 12М, 10М, 13М, 14М и 46М.

Сейчас на них работают микроавтобусы. Вместо них пассажиров будут перевозить 135 автобусов средней вместимости.

Поменяются также требования к перевозчикам. Эти изменения коснутся как требований к самим владельцам пассажирского транспорта, так и к качеству перевозок.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что планируется, что интервал движения автобусов по маршрутам составит от 4 до 10 минут в часы пик, в остальное время - в зависимости от пассажиропотока.

При этом дублирующие маршруты №№ 10М, 12М, 13М, 14М, 46М будут сокращены.

Запланированные мероприятия позволят повысить качество транспортного обслуживания в Ставрополе.