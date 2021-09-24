На Ставрополье от гриппа планируют привить до 1,5 млн человек

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

На Ставрополье прививочная кампания от гриппа и пневмококка проходит на фоне продолжения вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

К 24 сентября 2021 года от гриппа уже иммунизировали 109 тыс. человек, а всего предстоит привить 1,42 млн, сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников на брифинге в правительстве.

Глава минздрава подчеркнул, что в крае наблюдается подъем заболеваемости по ОРВИ. Только в одном Ставрополе прирост за неделю превысил 600%.

В последние годы вакцинацию от гриппа в крае удалось «поставить на поток». В прошлом году привили 1,6 млн человек.

В этом году прививочная кампания тоже стартовала хорошими темпами, дефицита в вакцине нет. Краем получено 681 тыс. доз вакцины, подходящей для разных групп населения. Сделать прививку можно обратившись в поликлинику по месту жительства.

- Если население включится также активно, как и в прошлом году, то, уверен, в крае удастся избежать микста инфекций коронавируса и гриппа. В случае вспышки гриппа нам придется открывать дополнительные койки и создать дополнительную нагрузку на отрасль здравоохранения и врачей. А она сегодня уже колоссальная, - отметил министр.

Регион, фактически не выходя из третьей волны пандемии по коронавирусу, входит в четвертую. От COVID-19 на сегодняшний день в крае привили около 705 тыс. человек, но это только 39% от целевой группы. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще не менее 1,1 млн.

«Надо прививаться против коронавируса, гриппа, пневмококковой инфекции, чтобы предотвратить рост заболеваемости. Губернатор уделяет огромное внимание этому вопросу - выделяются беспрецедентные средства. Сделано все необходимое, чтобы люди были обеспечены кислородом, лекарственными препаратами», - отметил министр.

Вся медицинская система настроена на то, чтобы отрабатывать каждый запрос пациента. Но с ростом заболеваемости количество звонков в медучреждения увеличивается кратно. В регистратуры ежедневно поступает от 200 до 400 звонков в день.

Министр отметил, что по неотложным вопросам можно также обращаться к руководству медучреждений, в колл-центр Медицинского информационно-аналитического центра, который ежемесячно обрабатывают до 29 тыс. звонков.

Можно также использовать электронные ресурсы для обращений - через порталы госуслуг или здравоохранения края https://zdrav26.ru/registry.