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Общество24 сентября 2021 16:00

Минздрав Ставрополья отмечает редкие случаи заболевания коронавирусом среди вакцинированных

В регионе продолжается вакцинация против ковида и гриппа
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Случаи заражения коронавирусом крайне редко выявляются среди привитых в крае. В основном у этих пациентов болезнь протекает намного легче. Об этом сообщил глава Минздрава региона Владимир Колесников.

- Много вопросов о том, болеют ли вакцинированные коронавирусной инфекцией. Да, редко, но болеют. Мы потеряли всего двух человек из тех, которые были привиты, - поделился Колесников.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в крае началась четвертая волны пандемии коронавируса.

- Мы, фактически сейчас не выходя из третьей волны, уходим в четвертую волну коронавирусной инфекции, – сообщил глава краевого министерства Владимир Колесников.