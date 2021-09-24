На Ставрополье до ноября отменят все массовые мероприятия

Ставропольский край не будет проводить никаких массовых мероприятий до конца октября из-за напряженной эпидситуации по коронавирусу. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров.

Напомним, за сутки в нашем регионе скончалось 25 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Сейчас в медучреждениях Ставрополья развернуто 3129 таких коек. Нагрузка на них постепенно растет, свободными остаются 14% мест.

- При необходимости коечный фонд готовы увеличить, - добавил глава региона.

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