Через 23 года в Северной Осетии задержали преступника, пытавшегося похитить человека

Следственный комитет Северной Осетии сообщает о завершении расследования преступления, совершенного еще 7 ноября 1998 года. Днем в тот день на западной окраине селения Майское Пригородного района республики житель Ингушетии пытался похитить человека.

Действовал злоумышленник с тремя знакомыми. Под предлогом покупки автомобиля они сели в BMW своей жертвы. По пути набросились на водителя и, угрожая огнестрельным оружием, попытались похитить. Цель проста - получить выкуп от близких. Но местный житель оказал сопротивление и сумел покинуть машину. На его иномарке нападавшие скрылись.

Было заведено уголовное дело по статьям 126 УК РФ (похищение человека) и 162 УК РФ (разбой). При расследовании установили, что один из подозреваемых уже осужден к длительному сроку. Другим фигурантам удалось скрыться. Заочно всем предъявили обвинение. Они были объявлены в федеральный розыск.

Один из разыскиваемых – 48-летний житель Ингушетии задержан через 23 года. И этапирован к месту проведения следственных действий, сообщает пресс-служба СКР Северной Осетии.

Его заключили под стражу, предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.

Расследование уголовного дела продолжается.