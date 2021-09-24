Через 20 лет после убийства из ревности ставрополец получил срок

В Ставропольском крае прошел суд над убийцей через 20 лет после совершения преступления.

Все эти годы 42-летний мужчина скрывался за границей, сообщает пресс-служба СКР по региону. Семь лет тюремного заключения ставрополец получил за убийство в июне 1999 года на улице в Новопавловске.

В ссоре с 17-летним товарищем из-за девушки он ударил его несколько раз ножом. Потерпевший скончался от полученных травм. Злоумышленника тогда задержали по горячим следам. И в октябре того же года суд признал его виновным, но амнистирован и освобожден от наказания. Приговор обжаловала потерпевшая сторона.

Он был отменен, а дело отправлено на дополнительное расследование. Но к тому времени осужденный уже уехал из России и скрылся. За что был объявлен в международный розыск.

В 2019 году его задержали в Италии. Откуда он был доставлен на Ставрополье. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - уточнили в СК края.